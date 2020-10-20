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Ordu'da uyuşturucu denetimleri: 1 tutuklama

Ordu’da uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik denetim ve kontroller hız kesmeden sürüyor.

Ordu'da uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik denetim ve kontroller hız kesmeden sürüyor.


Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde yapılan denetim ve kontrollerde son bir hafta içerisinde şüphe üzerine durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 3 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi ve toplam 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Denetimlerde 6 kişi gözaltına alınırken 1 kişi uyuşturucu madde ticaretinden dolayı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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