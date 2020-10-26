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Ordu'da uyuşturucu denetimleri

Ordu’da uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik gerçekleştirilen denetim ve kontroller sürüyor.

Ordu'da uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik gerçekleştirilen denetim ve kontroller sürüyor.


Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan denetim ve kontrollerde son bir hafta içerisinde 4 gram esrar, 3 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin, 5 adet ecstasy, 4 gram eroin ve 21 adet sentetik ecza ele geçirildi.


Denetim ve kontrollerde gözaltına alınan 11 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.

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