Ordu'da uyuşturucu denetimleri sıklaştı

Ordu’da son bir haftada yapılan uyuşturucuyu yönelik denetimlerde çok miktarda esrar maddesi ele geçirildi.
Ordu'da son bir haftada yapılan uyuşturucuyu yönelik denetimlerde çok miktarda esrar maddesi ele geçirildi.
Ordu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde son bir hafta içerisinde 2 adet ecstasy hap, 2 gram esrar, 4 gram metamfetamin maddesi, 2 kilo 900 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Üzerinde veya araçlarında uyuşturucu bulunan 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.