Ordu'da uyuşturucu denetimleri sürüyor

Ordu'da bir ev ve araçta yapılan aramada esrar, tabanca ve G-3 piyade fişeği ele geçirildi.

Altınordu ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve Kaçakçılık Organize OM. Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 710 gram kubar esrar maddesi, 51 adet 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet G-3 Piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilirken soruşturma sürüyor.