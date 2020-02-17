Ordu'da uyuşturucu hap denetimleri sürüyor

Ordu'da yapılan uyuşturucu denetimlerinde 4 kişinin üzerinde 13 adet ecstasy hapı ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar kapsamında bir kişinin üzerinde 7 adet, bir kişinin üzerinde 1 adet ve 2 kişinin üzerinde 5 adet olmak üzere toplam 13 adet ecstasy hapı ele geçirildi. Bu kişiler hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı işlem yapıldı.