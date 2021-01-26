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Ordu'da uyuşturucu ile mücadele

Ordu’da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik arama ve kontroller sürüyor.

Ordu'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik arama ve kontroller sürüyor.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında haklarında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapılan 2 şüpheli şahsın ikametlerinde arama yapıldı. Aramada gözaltına alınan şüphelilerden birisi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.


Bu arada Ordu'nun ilçelerinde yapılan arama ve kontrollerde ise toplam 18 gram esrar maddeleri ele geçirildi. Aramalarda toplam 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

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