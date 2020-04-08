Ordu'da uyuşturucu kullananlara ceza

Ordu'da uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında bir araçta bulunan 3 şüpheli şahsın üzerilerinde yapılan aramada 59 gram esrar maddesi ele geçirildi, 2 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapılırken diğer şüpheli şahsa uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapıldı.

Öte yandan Ünye ilçesinde 1 kişinin üzerinde 1 gram, Fatsa ilçesinde 2 şahsın üzerilerinde 2 gram ve 1 kişinin üzerinde de 1 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.