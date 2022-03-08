Ordu'da uyuşturucu mücadelesi

Ordu’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden sürdürülüyor.
Ordu'da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden sürdürülüyor.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Ünye ilçesinde yapılan operasyonda 10 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet tabanca fişeği, 33 adet mavzer fişeği, 1 gram kenevir tohumu ve 1 adet elektronik terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.