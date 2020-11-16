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Ordu'da uyuşturucu operasyonları

Ordu’da 9-15 Kasım 2020 tarihleri arasında son bir hafta içerisinde uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da 9-15 Kasım 2020 tarihleri arasında son bir hafta içerisinde uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.


Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonlarda şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 21 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Ayrıca şüphe üzerine arama yapılan aramalarda 11 gram esrar, 2 gram bonzai ele geçirildi. Bunlarla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslarla ilgili uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.

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