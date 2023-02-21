Ordu'da uyuşturucu operasyonları

Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde 11 şahıs hakkında idari işlem yapıldı.
Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde 11 şahıs hakkında idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada düzenlenen 8 farklı operasyonda toplamda 12 gram esrar, 5 gram sentetik kannabinoid, 5 gram metamfetamin ve 5 afet ecstasy maddesi ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonlarda üzerlerinde çeşitli uyuşturucu maddeleri bulunan toplamda 11 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.