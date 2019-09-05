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Ordu'da uyuşturucu operasyonları sürüyor

Ordu’da uyuşturucuya yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Ordu'da uyuşturucuya yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile arazisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 kök kenevir bitkisi, 30 gram kubar esrar maddesi, 100 gram kenevir tohumu, 108 adet tüp/dal sigaraya basılmış kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.


Ordu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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