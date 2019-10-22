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Ordu'da uyuşturucu operasyonları sürüyor

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 11-17 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda uyuşturucu alanında başarılı operasyonlara imza atıldı.


Fatsa'da yapılan çalışmalarda 1 araçta ve şüpheli 1 şahsın üzerinde yapılan aramada 68 adet ecstasy hap ile 20 gram esrar maddesi, ayrıca şahsın ikametinde yapılan aramada ise 20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bu şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Yine Fatsa'da şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerilerinde yapılan aramada 13 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.


Ünye'ye yapılan çalışmalarda ise 1 şahısta 6 gram, 3 şahısta 19 gram, 1 şahısta 3 gram, 1 şahısta 2 gram, 2 şahısta 24 gram, 3 şahısta 3 gram esrar ele geçirildi.


Uygulamalarda Çaybaşı ilçesinde bir fındık bahçesinde dikili vaziyette 1 kök kenevir bitkisi ele getirilerden, Ulubey ilçesinde de 1 ikamette yapılan aramada 30 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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