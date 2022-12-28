Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda son bir hafta içerisinde 4 şüpheli tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede son bir hafta içerisinde çeşitli noktalarda düzenlenen 10 operasyonda 38 gram metamfetamin, 52 gram esrar, 10 adet sentetik ecza ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda ayrıca yakalanan ve üzerlerinde uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 17 bin 475 TL bulunan 4 şüpheli sevk edildiği adli mercilerde tutuklanırken, üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 10 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.