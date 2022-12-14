İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda son bir hafta içerisinde 5 şüpheli tutuklandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda son bir hafta içerisinde 5 şüpheli tutuklandı.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede son bir hafta içerisinde çeşitli noktalarda düzenlenen 19 operasyonda 6 gram esrar, 173 gram reçine esrar, 298 gram metamfetamin ile 493 adet ecstasy ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda ayrıca yakalanan 5 şüpheli sevk edildiği adli mercilerde tutuklanırken, üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 20 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

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