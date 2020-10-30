İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Ordu’da yol uygulaması sırasında durdurulan otobüste bulunan üzerinde 2 kilo 900 gram bonzai maddesi bulunan bir kişi tutuklandı.

Ordu'da yol uygulaması sırasında durdurulan otobüste bulunan üzerinde 2 kilo 900 gram bonzai maddesi bulunan bir kişi tutuklandı.


Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi uygulama noktasında yapılan kontrolde bir otobüs içerisinde arama yapıldı. Arama sırasında 2 kişinin üzerinde 2 kilo 900 gram bonzai maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 1 kişi serbest kalırken, 1 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.