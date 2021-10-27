İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Evkaf Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 83 gram kubar esrar, 7 kök kenevir ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Ekipler, olayla ilgili evdeki 2 kişiyi gözaltına alırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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