İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ordu’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu maddesi ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Gülyalı ilçesinde 2 ayrı çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde toplamda 280 gram bonzai ile 112 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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