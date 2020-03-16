İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda 4 kişi yakalandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda 4 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi'nde uzun süredir takipte olan 4 kişinin evine düzenlenen operasyon sonucu 400 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar yakalandı. Operasyonda yakalanan erkek şahıslar E.A, OÇ ve bayan şahıslar G.A, H.G gözaltına alındı. Savcılıkta yapılan soruşturmanın ardından 2 bayan serbest bırakılırken, diğer 2 kişi tutuklanarak Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.