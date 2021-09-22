İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Ordu’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi yakalandı, 2 kişi tutuklandı.

Ordu'da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi yakalandı, 2 kişi tutuklandı.


Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve satan kişilere yönelik 12 operasyon gerçekleştirildi.


Operasyonlarda 1 kilo 860 gram esrar, yaklaşık 1 kilo sentetik kannabionid (bonzai), 5 adet sentetik ecza, 51 gram metamfetamin ele geçirildi.


18 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 2 kişi mahkemece tutuklandı. Diğer kişiler hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.

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