Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Gözaltına alınan şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 42 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şahıs tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatsa ilçesinde yapılan çalışmalarda bir şahsın üzerinde 4 adet, bir araçta yapılan aramada 20 adet ecstasy hap, başka bir araçta 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.