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Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Ordu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 kişi tutuklandı.


Bir ihbarı değerlendiren Ordu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan üç şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 490 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. Olayla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si mahkeme tarafından tutuklandı.


Öte yandan şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 157 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde ticaretinden ve kullanmaktan ayrı ayrı işlem yapılan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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