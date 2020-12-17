Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı, 1 tutuklama

Ordu'da son bir hafta içerisinde uyuşturucuya yönelik yapılan 6 operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken 1 kişi tutuklandı.

Ordu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan 2 şüpheli şahsın üzerlerinde toplam 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapıldı.

Diğer operasyonda şüpheli bir şahsa ait ikamette arama yapıldı uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Ünye ilçesinde yapılan operasyonda ise şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerlerinde yapılan aramada 3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.