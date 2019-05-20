Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Ordu'da kaçakçılık ve uyuşturucuya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7‘si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Aybastı ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Aybastı, Fatsa, Gölköy, Kabataş, Kumru, Çamaş İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Fatsa Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli şahsa ait araç, ev ve eklentileri ile iş yerinde yapılan aramalar neticesinde 152 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 32 adet uyuşturucu hap, 4 adet faturasız kurusıkı tabanca, 16 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ile 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olay ile ilgili 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1 şüpheli şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken 7 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer kaçakçılık ve uyuşturucu olayları ile mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceğini belirttiler.