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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 240 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Ordu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 240 adet ecstasy hap ele geçirildi.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 240 adet ecstasy hap ile 1 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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