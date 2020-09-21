Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu’da uyuşturucuya karşı bir eve yapılan operasyonda uyuşturucunun yanında kasatura ele geçirildi.
Ordu'da uyuşturucuya karşı bir eve yapılan operasyonda uyuşturucunun yanında kasatura ele geçirildi.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altınordu ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 20 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet faturasız havalı tüfek, 55 adet tabanca fişeği, 62 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kasatura ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.