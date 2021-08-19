İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu’nun Ulubey ve Ünye ilçelerinde yapılan operasyonlarda 20 kilogram kubar esrar maddesi ile 138 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ordu'nun Ulubey ve Ünye ilçelerinde yapılan operasyonlarda 20 kilogram kubar esrar maddesi ile 138 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında Ulubey ve Ünye ilçelerinde operasyon yapıldı. Operasyonlarda 2 şüpheli şahsın ev ve bahçelerinde yapılan aramalarda 20 kilogram kubar esrar maddesi ile 138 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs mahkemeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.