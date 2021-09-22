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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu’nun Korgan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Ordu'nun Korgan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Korgan ilçesinde yapılan operasyonda 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 73 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi, 4,5 gram kenevir tohumu, 1 adet 9 mm. ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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