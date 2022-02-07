Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Fatsa ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu, 4 kilo 267 gram kubar esrar, 175 gram toz esrar, 2 gram metamfetamin, 100 gram kenevir tohumu, 250 adet 9 mm tabanca fişeği, 25 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 80 adet 0,22 mm tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü ve bir adet tabanca üst kapağı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan bir kişi adli makamlara sevk edildi.