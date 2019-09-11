İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Ordu’nun Altınordu ve Perşembe ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ve Perşembe ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.


Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Altınordu ilçesinde 2, Perşembe ilçesinde 1 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.


Operasyonda şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 11 gram esrar, 11 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yine Altınordu ilçesinde yakalanan bir şahıstan 104 gram skunk maddesi ile bir adet dijital terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.