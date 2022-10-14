İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ordu’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.


Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Gülyalı ve Ünye ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 25,16 gram metamfetamin, 114,5 gram kubar esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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