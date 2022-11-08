İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ordu’da, polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Ordu'da, polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Ekiplerin araç içerisinde ve araçta bulunan 2 kişi üzerinde yaptıkları aramalarda 1 kilo 700 gram plaka esrar ile 148 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan biri çıkartıldığı mahkemece ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklandı.

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