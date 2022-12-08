Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmada 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 160 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.