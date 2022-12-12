Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadeleyi sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, Altınordu ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 439 adet ecstasy hap ile uyuşturucu suçundan elde edilmiş 4 bin 365 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili S.Ö., S.U. ve E.C.U. isimli şahıslar adreste gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U. ile E.C.U. tutuklanırken, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerin, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.