Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Gülyalı ilçesinde yapılan bir operasyonda 150 gram kubar esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından yakalanan 3 şüpheli şahsın adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.