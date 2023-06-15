Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı, 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Altınordu ilçesinde durdurulan 2 araç bulunan 4 kişi üzerinde yapılan aramada 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapılan şüpheli şahıslar sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Ekiplerin yaptıkları diğer çalışmalar çerçevesinde ayrıca toplamda 3 adet ectasy, 68 gram metamfetamin, 23 adet sentetik ecza, 3 gram sentetik kannabionid ham maddesi, 11 gram skunk maddesi ele geçirildi, 14 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.