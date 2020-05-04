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Ordu'da uyuşturucu satan 3 torbacı tutuklandı

Ordu’da uyuşturucu kullanımını engellemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Ordu'da uyuşturucu kullanımını engellemeye yönelik çalışmalar sürüyor.


Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında geçen hafta içerisinde Fatsa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 3 şahsın üzerinde kokain ele geçirildi. 3 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapılırken ifadeler sonrasında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.


Bu arada yine Fatsa ilçesinde 1 şahsın üzerinde 2 gram metamfetamin, 5 şahsın üzerinde 2 gram kokain, 1 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.


Yapılan çalışmalarda Ünye'de bir araçta yapılan aramada toplamda 63 gram esrar, Altınordu'da şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan 2 şahıstan, birincisinden 3 gram, ikinci şahıstan 2 fişek halinde 5 gram olmak üzere toplamda 8 gram esrar ele geçirildi.

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