Ordu'da uyuşturucu satan 3 torbacı tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu kullanımını engellemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında geçen hafta içerisinde Fatsa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 3 şahsın üzerinde kokain ele geçirildi. 3 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapılırken ifadeler sonrasında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Bu arada yine Fatsa ilçesinde 1 şahsın üzerinde 2 gram metamfetamin, 5 şahsın üzerinde 2 gram kokain, 1 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda Ünye'de bir araçta yapılan aramada toplamda 63 gram esrar, Altınordu'da şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan 2 şahıstan, birincisinden 3 gram, ikinci şahıstan 2 fişek halinde 5 gram olmak üzere toplamda 8 gram esrar ele geçirildi.