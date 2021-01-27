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Ordu'da uyuşturucu satışı yapan 2 torbacı yakalandı

Ordu’da uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılık ve satışı yaptığı belirlenen 2 kişi Jandarma tarafından yakalandı.

Ordu'da uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılık ve satışı yaptığı belirlenen 2 kişi Jandarma tarafından yakalandı.


Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar neticesinde Ulubey ilçesinde yapılan operasyonda içerisinde 2 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramalarda uyuşturucu araması yapan narkotik köpeğinin dikkati sayesinde gizli bölmede 125 gram kubar esrar maddesi ile 1 paket sigara sarma kâğıdı ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 kişi mahkemeye sevk edildi.

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