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Ordu'da uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Ordu’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Çaybaşı ilçesinde yapılan operasyonda 10,5 kilo 3 gram kubar esrar, 1 adet 9 mm tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak yakalanan 1 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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