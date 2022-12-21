Ordu'da uyuşturucu ve sahte alkollü içki operasyonu

Ordu'da polis ekipleri tarafından sahte alkollü içki ve uyuşturucu maddeye yönelik yapılan çalışmada 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, farklı tarih ve noktalarda uyuşturucu maddeye yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda 6 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza ile 3 gram esrar maddesi ele geçirildi, toplamda 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından kaçak-sahte alkollü içki çalışmalarına yönelik Altınordu ilçesinde yürütülen çalışmada ise 10 litre etil alkol ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekiplerin çalışmalarını sıklıkla sürdüreceği bildirildi.