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Ordu'da uyuşturucuya aman yok

Ordu’da uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam ediliyor.

Ordu'da uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam ediliyor.


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde, Ordu İl J.K.lığına bağlı ekipler adli makamlardan alınan arama kararına ile birlikte Altınordu ve Kabadüz ilçelerinde bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile arazilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 15,5 kilogram kubar esrar maddesi ile 16 adet 9,65 mm çapında fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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