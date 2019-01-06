Ordu'da uyuşturucuya geçit yok

Ordu’nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 13 kilo 300 gram esrar ve 3 av tüfeği ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 13 kilo 300 gram esrar ve 3 av tüfeği ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.G. isimli şüphelinin evine operasyon düzenledi. Zanlının evinde yapılan aramada 13 kilo 300 gram esrarla 3 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan K.G., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin süreceğine dikkat çekti.