Ordu'da uyuşturucuya geçit yok

Ordu'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Korgan ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile arazisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 8 kök kenevir bitkisi, 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

Yetkililer, uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.