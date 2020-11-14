Ordu'da uyuşturucuya geçit yok

Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde yapılan operasyon neticesinde 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 12 kilogram kubar esrar ve içerisinde kubar esrar maddesi bulunan 6 adet makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.