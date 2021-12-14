İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da uyuşturucuya geçit yok

Ordu’da ilçelerde uyuşturucu kullanımını ve ticaretini engellemeye yönelik operasyonlar sürüyor.

Ordu'da ilçelerde uyuşturucu kullanımını ve ticaretini engellemeye yönelik operasyonlar sürüyor.


Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6-12 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 7 kişi üzerinde yapılan aramada 260 adet uyuşturucu hap ve 8 gram toz esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklanırken 6'sı hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.

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