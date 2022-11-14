Ordu'da uyuşturucuya geçit yok

Ordu'da uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen bir işyerine yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında Fatsa ilçesinde yapılan operasyonda yaklaşık 17 gram eroin, 1 adet extacy hap, 21,16 gr metamfetamin, 37,67 gr kubar esrar, 323,74 gr toz esrar, 53 adet renkli reçeteye tabi sentetik ecza, 1 gr kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 43 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet 9 mm tabanca fişeği, 23 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet bıçak ve 2 bin 700 lira nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi.