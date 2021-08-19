Ordu'da vaka sayıları düşüşe geçti

Son açıklanan illere göre korona virüs tablosuna göre Ordu'da vaka sayılarının düşüşe geçtiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Tabloya göre, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında Ordu'da 306,18 olan vaka sayısı azalarak 240,08 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım" açıklamasında bulundu.