Ordu'da vaka sayısı tekrar artıyor

Ordu'da son günlerde düşüşe geçen Kovid-19 vaka sayısında bir miktar artış olduğu açıklandı.

Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Ordu'daki aktif vaka durumu hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, pozitif vaka sayılarında bir miktar artış olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, “Ordu'daki vaka sayılarında bu hafta sonuna kadar sürekli bir düşüş vardı. Ancak, bu hafta sonu itibariyle yapılan testlere baktığımızda, pozitif vaka sayılarında bir miktar artış olduğunu gördük. Vaka sayılarındaki bu artışın çeşitli nedenleri olabilir. O sebeple sokaklardaki hareketliliği mutlaka azaltmalıyız. Ev ziyaretlerinde bulunmamalıyız. Pozitif olan vakalar, temasta bulunduğu kişileri mutlaka bizlere bildirmeliler. Semptom göstermeyen temaslılar, virüsün yayılmasında ve vaka sayılarının artışında önemli rol oynuyor. Onun için vaka görülen yerlerde test sayılarımızı artıracağız. Daha iyi bir izolasyon sağlayacağız. Bu konularda vatandaşlarımızın da bizlere yardımcı olmasını istiyoruz” diye konuştu.

12 bin 610 kişi aşılandı

Ordu Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın da Ordu'da aşılama çalışmalarının Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu aşılama takvimine göre sürdürüldüğünü ifade etti. Aydın, başta sağlık çalışanları olmak üzere Huzurevi sakinleri ve çalışanları, engelli bakım evlerinde kalanlar ve çalışanları, 85-90 yaş arasındaki vatandaşları, aşılama çalışmalarının devam ettiğini ve 15 Ocak 2021 tarihinden buyana Ordu'da 12 bin 610 kişinin aşılandığını kaydetti.

Kovid-19 pandemisi hakkında vatandaşlara danışma hizmeti vermek üzere kurulan Kovid-19 İletişim Merkezi'nin faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Dr. Fatih Aydın, Covid-19 İletişim Merkezi'ne bugüne kadar bin 439 çağrı geldiğini, bunlardan bin 40'unun tıbbi danışmanlık, 389'unun ise tıbbi yardım talebi içerdiğini söyledi.

Vali Sonel:”Denetimler sıklaştırılacak”

Covid-19 salgını ile mücadelede en ufak bir gevşekliğe, rehavete yer verilmeyeceğini belirten Vali Tuncay Sonel, Kovid-19 salgını ile mücadelemizde en ufak bir gevşeklik, en ufak bir rehavetin vaka sayılarının artmasına neden olduğunu belirtti. Vali Sonel, “O sebeple sahadaki denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Denetimlerimizi daha da hissedilir hale getireceğiz. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde ve saatlerde, bu kısıtlamaya uygun hareket edilmediğini gözlemliyoruz. Bunun için de daha etkin denetimler yapacağız. Emniyet ve Jandarma birimlerimiz, şok yol denetimleri yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız, onların sağlığı için belirlenen kurallara riayet etmelerdir. Aşı çalışmalarının sürdürüldüğü bugünlerde biraz daha dişimizi sıkmalıyız. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz ve başaracağız” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları da Covid-19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

Valilik Toplantı Salonunda, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, İlçe Kaymakamları video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri katıldı.