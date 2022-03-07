Ordu'da vakalarda düşüş var

Ordu'da Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, İlçe Kaymakamları, Stajyer Kaymakam Şule Demirtaş, ODÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Taşçı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı.

Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapıldı. Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme sunumunda, haftalık yeni vaka sayıları, aktif vaka sayıları, ilçelerimizin günlük yeni vaka sayıları, hastane kapasitesi doluluk verileri, yoğun bakım doluluk oranı, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, haftalık denetim verileri, çağrı merkezi verileri, aşı bilgileri, aşı sayıları, açıklanan hedef nüfusa göre aşılama oranı ile ilgili Ordu'nun Koronavirüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerileri kaydetti.

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“Vakalarda düşüş var”

Son bir haftada Ordu'daki aktif vaka sayılarında bir düşüş olduğunu belirten Dr. Fatih Aydın, “Kovid-19 Pandemisinin 103'üncü haftasını geride bıraktık. Bir önceki haftanın vaka sayılarına baktığımızda, 103'üncü haftada vaka sayılarında hızla bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Bu, bizim için sevindirici bir gelişme. Hastanelerimizin, yoğun bakım, servis ve ventilatör doluluk oranlarına baktığımızda da sağlık sistemimizin sürdürebilir olduğunu görmekteyiz. Vaka sayılarındaki düşüş, Çağrı Merkezimize de yansımış durumda. Alınan çağrı sayılarında da ciddi azalma mevcut. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için aşılama çalışmalarımızı da yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ordu ili olarak, yüzde 88,6'lik aşılama oranıyla Türkiye genelinde aşılama çalışmalarında ikinci durumdayız” diye konuştu.

60yaş üzeri vatandaşlara hatırlatma

Toplantıda, hatırlatma dozlarının önemine vurgu yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, “Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın, yüzde 95 oranında aşılarını eksik yaptıran veya hiç aşı yaptırmamış kişiler olduğunu görüyoruz. Onun için 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın mutlaka hatırlatma dozu aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Ayrıca, yerli ve milli Turkovac aşımız, bu hafta itibariyle tüm aile hekimlerimizde yapılmaya başlanacak. Vatandaşlarımız rahatlıkla aşılarını yaptırabilecekler” şeklinde konuştu.

Vali'den teşekkür

Kovid-19 Pandemisinden vatandaşların sağlığını koruyabilmek için 103 haftadan buyana yoğun bir emek veren, gayret gösteren mülkü idare amirlerine, belediye başkanlarına, sağlık çalışanlarına, güvenlik birimlerine ve kamu görevlilerine teşekkür eden Vali Tuncay Sonel, “Tüm dünya ülkeleri ile birlikte ülkemizi de derinden etkileyen, insanlarımızın sağlığı için büyük tehdit oluşturan Kovid-19 pandemisi ile yaklaşık 2 yıldır yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Bu süreçte ülkemiz topyekûn bir mücadele verdi. İnsanlarımızın sağlığını korumak için verilen bu mücadelede; mülki idare amirlerimizin, belediye başkanlarımızın, sağlık teşkilatımızın, güvenlik birimlerimizin ve kamu görevlilerimizin fedakarca çalışmaları, gayretleri ve emekleri oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Pandemi tam anlamıyla sona ermiş değil. Biz yine bireysel tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Kalabalık ve kapalı ortamlarda maskemizi takmaya devam edeceğiz. Sosyal mesafemizi korumaya özen göstereceğiz. Temizliğimizi ihmal etmeyeceğiz. Bu şekilde hayatımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler, sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.

Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları ve kurum müdürleri Kovid-19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gerekenler konusunda görüş, düşünce ve önerilerini ifade ettiler.