Ordu'da vali koltuğu şehit çocuklarına emanet

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu şehit çocukları Çağan Kemal Demirer, Yaren Erva Hatipoğlu ve Yiğit Efe Bayram'a devretti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, beraberinde Haki Yener İlkokulu Müdür Yardımcısı Lütfi Kahraman, sınıf öğretmeni Abdullah Şenyurt, ana sınıfı öğretmeni Aslı Öztürk ile şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in oğlu 1. sınıf öğrencisi Çağan Kemal Demirer, şehit Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu'nun kızı 4. sınıf öğrencisi Yaren Erva Hatipoğlu ve şehit polis memuru Akın Bayram'ın oğlu 5. sınıf öğrencisi Yiğit Efe Bayram ile birlikte Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Vali Tuncay Sonel, makam koltuğunu sırayla Yaren Erva Hatipoğlu, Çağan Kemal Demirer ve Yiğit Efe Bayram'a devretti.

Çocuklar ile yakından ilgilenen Vali Tuncay Sonel, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak “Yolunuz bahtınız açık olsun. İnşallah bu vatana ve millete hayırlı işler yaparsınız” diye konuştu.

Geri dönüşümlü atık getirene kitap ve tiyatro bileti istedi

4. sınıf öğrencisi Yaren Erva Hatipoğlu, Vali Tuncay Sonel'e teşekkür ederek “Sayın Valim makamınızı bize bıraktığınız için teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemiz ve dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramın, tüm çocuklara sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Sokak ve mahallelerde oluşturulacak geri dönüşüm kutuları için haftanın belirli bir gününde atık getiren çocuklara ücretsiz kitap ve tiyatro bileti hediye edilmesini istiyorum” diye konuştu.

5. sınıf öğrencisi Yiğit Efe Bayram da söz alarak, “Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

1. sınıf öğrencisi Çağan Kemal Demirer ise, “Tüm dünya çocuklarına yaşanabilir bir dünya temenni ediyorum. Ben çocukların vakit geçirebileceği daha çok oyun alanları istiyorum” diyerek, 23 Nisan şiiri seslendirdi.

Vali Sonel, günün anısına Çağan Kemal Demirer, Yaren Erva Hatipoğlu ve Yiğit Efe Bayram'a çeşitli hediyeler verdi.

Vali Sonel, programa katılanlarla toplu fotoğraf çektirdikten sonra makam aracına Çağan Kemal Demirer, Yaren Erva Hatipoğlu ve Yiğit Efe Bayram'ı bindirerek, şehirde tur atmalarını sağladı.