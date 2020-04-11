Ordu'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından vatandaşlar temel ihtiyaç malzemeleri için fırın ve marketlerin önünde kuyruklar oluşturdu.

Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece 24.00 itibarıyla iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın açıklanmasının ardından 30 büyükşehir içerisinde yer alan Ordu'nun Fatsa ilçesinde vatandaşlar da açık olan fırın ve marketlere adeta akın etti. Şehir içi trafiğinde de yasak kararının gözle görülür bir artış yaşanırken fırın ve marketlerde de yoğunluk yaşandı. Birçok vatandaşın maske ve eldivensiz olarak temel ihtiyaçlarını gidermeye çıktıkları e sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü. Fırınlardaki ekmekler de kısa süre içerisinde tükendi.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelgede, ekmek üretiminin yapıldığı ruhsatlı iş yerlerinin açık olacağı belirtildi. Üretilen ekmeklerin dağıtımında görevli araçlar ve çalışanlar da, sokağa çıkma yasağının dışında tutuldu.